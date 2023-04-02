ائتلاف المالكي:الحلبوسي طلب من المالكي دعم بقائه في المنصب وعدم إثارة ملفات فساده

ائتلاف المالكي:الحلبوسي طلب من المالكي دعم بقائه في المنصب وعدم إثارة ملفات فساده
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- استنجد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي برئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي لإخراجه من ازمته بعد إحالة الكثير من ملفات الفساد الى القضاء. ويقول القيادي في الائتلاف سعد المطلبي في تصريح صحفي: ان “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي يشعر بوصوله الى مرحلة الحرج وقد استنجد برئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي من اجل الخروج من الحرج الشديد”. وأضاف ان “اجتماعا عقد قبل يومين بين الحلبوسي والمالكي بحث الأوضاع السياسية وتطرق للازمة الأخيرة”، مبينا ان “الاجتماع وتفاصيله الدقيقة وردة فعل المالكي غير معلوم لغاية لان”.وقد كشف مصدر مقرب من حزب تقدم الذي يتزعمه الحلبوسي في محافظة الانبار في وقت سابق عن ترتيبات سياسية تسبق صدور اوامر اعتقال بحق كبار المسؤولين في الانبار معظمهم من حزب تقدم على خلفية ملفات فساد مالي واداري.

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