ائتلاف المالكي:الدفاع عن نظام بشار الأسد واجب “مقدس”

ائتلاف المالكي:الدفاع عن نظام بشار الأسد واجب “مقدس”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو ائتلاف دولة القانون عمران كركوش، وقوف بعض القوى الاقليمية والدولية ومنحها الضوء الأخضر لاثارة التوترات والاحداث في سوريا من اجل خدمة مصالحها التوسعية.وقال كركوشفي حديث صحفي، ان “الاحداث الجارية في سورية وتطورات الوضع هناك، ورغم قرب المسافة بين العراق والجار السوري، الا ان مسألة تصدير هذه الازمة للداخل العراقي امر مستبعد، في ظل اليقظة والحذر واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم دخول الإرهاب من جديد للبلاد”.واضاف ان “الارهاب الذي دخل حلب واثار الفوضى مرة أخرى في سورية، لم يكن بامكانه ان يفعل مافعله في تلك المنطقة لولا حصوله على الضوء الاخضر من بعض القوى الإقليمية والدولية”.وبين ان “بعض القوى الاقليمية تسعى للتمدد والتوسع على حساب جيرانها، وبالتالي فأن مايجري في سوريا لم يأت من فراغ بل هناك من خطط ونفذ ودعم هذا توترات وتطورات لخدمة مصالحه التوسعية”.

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