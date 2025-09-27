ائتلاف المالكي:السوداني لن يحصل على الولاية الثانية

ائتلاف المالكي:السوداني لن يحصل على الولاية الثانية
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم عضو ائتلاف دولة القانون ابراهيم السكيني، السبت، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بشق صف البرلمان وضم 53 نائبا من اجل عدم كشف الحقائق في الكثير من القضايا وابرزها المالية ومبالغ الموازنة.وقال السكيني في حديث صحفي، ان “رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني عمل على شق صف البرلمان وضم 53 نائباً الى كتلته من اجل تحقيق مآربه في السلطة”.واضاف ان “الجميع ينتظر جداول الموازنة وهناك علامات استفهام حول اسباب تعنت السوداني وعدم ارساله لهذه الجداول الى البرلمان، فضلا عن اهمية مكاشفة الشعب ومعرفة الابواب التي صرفت عليها الاموال الطائلة في عهد السوداني”.وبين ان “السوداني عمل على شق صف البرلمان لضمان عدم كشف الحقائق امام العراقيين”، لافتا الى اهمية “مساءلة رئيس الوزراء عن اموال الموازنة وتدخلاته في عمل مفوضية الانتخابات في وقت يفترض فيه ان تكون المفوضية مستقلة وبعيدة عن تدخلات السلطة”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *