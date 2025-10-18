ائتلاف المالكي:السوداني لن يحصل على الولاية الثانية

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم عضو ائتلاف دولة القانون، إبراهيم السكيني، اليوم السبت، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بالسعي لتجديد ولايته من خلال تحركات في عدة اتجاهات، بينها التقارب مع الولايات المتحدة وبعض الأطراف المطبعة.وقال السكيني في تصريح  صحفي، إن “السوداني يواصل تحركاته لضمان البقاء في السلطة، من خلال اتباع سياسات تهدف إلى كسب رضا الإدارة الأمريكية واٌسرائيلية والإيرانية”.وأضاف أن “رئيس الوزراء الحالي لن ينجح في الحصول على ولاية ثانية، في ظل الاستياء من أدائه وتقاربه مع جهات مرفوضة شعبياً، من بينها قادة مجموعات متطرفة ومطبعين مع الكيان الصهيوني”.وأكد السكيني أن “القرار النهائي سيكون بيد الشعب، الذي سيقول كلمته في الانتخابات المقبلة بعيداً عن الضغوط الخارجية والتدخلات الأمريكية”.

