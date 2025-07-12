ائتلاف المالكي:السوداني لن يحصل على الولاية الثانية لفساده وخيانته لأمانة المسؤولية

ائتلاف المالكي:السوداني لن يحصل على الولاية الثانية لفساده وخيانته لأمانة المسؤولية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وصف عضو ائتلاف دولة القانون ابراهيم السكيني، السبت، الصمت الحكومي تجاه ترامب والبيانات والاتهامات الامريكية الموجة للعراق بأنها محاولة من قبل السوداني للوصول الى الولاية الثانية.وقال السكيني في حديث صحفي، ان “الحكومة العراقية برئاسة محمد شياع السوداني لم ترد على البيانات والاتهامات الامريكية التي توجه للعراق بين الحين والاخر، وخصوصا في اثناء الحرب بين ايران والكيان الصهيوني عندما وصفت امريكا العراق كبلد غير آمن ويفتقد للاستقرار وتابع لإيران”.واضاف ان “الحكومة لم ترد على الجانب الامريكي او تخرج بموقف، كونها تسعى للحصول على الولاية الثانية في السلطة لان السوداني لايشتري العراق بفلس بقدر شرائه للمنصب وسرقة المال العام هو واشقائه”، لافتا الى ان “الولاية الثانية لن تتحقق والسوداني لن يحصل عليها خصوصا بعد ان وضع يده بيد سراق المال العام والارهابيين”.وبين ان “الصمت تجاه البيانات الامريكية والاتهامات التي توجه للعراق بين الحين والاخر، تأتي لترضية خواطر ترامب، على الرغم من وجود ارادة شعبية عراقية ترفض هكذا مواقف”. 

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