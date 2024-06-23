ائتلاف المالكي:السوداني يغازل الأمريكان من أجل الولاية الثانية

ائتلاف المالكي:السوداني يغازل الأمريكان من أجل الولاية الثانية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتقد عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي ،الأحد، الأداء الحكومي بالتعامل مع أكبر الملفات السياسية المعنية بإخراج الامريكان من العراق، فيما أكد ان الحكومة تغازل الامريكان من اجل كسب ودها للظفر بولاية ثانية. وقال المطلبي في تصريح صحفي، ان الحكومة العراقية برئاسة السوداني تغازل الامريكان حتى لا تعترض على دورة ثانية للسوداني”، مشيراً الى ان “مجلس النواب العراقي الذي اقر بإخراج الامريكان من العراق هو الوحيد الذي له الحق في منح حكومة السوداني ولاية أخرى من عدمه ولا داعي لتلك المغازلات السياسية”. وتابع ان “قرار إعلان حالة الطوارئ والتمديد لسنة اضافية الذي أعلن عنه بايدن لم يأت من فراغ وحقاً كان باتفاق مع الحكومة العراقية”، مؤكداً على “ضرورة مكاشفة الشارع العراقي عما هي نوايا الحكومة في هذا الملف خصوصاً بعد الاجتماع الاستثنائي لفصائل المقاومة”. وأتم المطلبي حديثة “الوجود الأمريكي كان بموافقة الحكومة العراقية وتمديد البقاء يعد ايضاً باتفاق حكومي”، مؤكداً ان المطالب الشعبية العراقية حقه وعلى الحكومة ان تعمل من اجل شعبها لا عدوه”.

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