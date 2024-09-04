ائتلاف المالكي:القوات الأمريكية لن تخرج من العراق

ائتلاف المالكي:القوات الأمريكية لن تخرج من العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو ائتلاف دولة القانون عبد الرحمن الجزائري، اليوم الثلاثاء عن رسالة جاء بها بارزاني الى بغداد من واشنطن.وقال الجزائري في تصريح صحفي، ان “مسعود البارزاني حمل رسالة الامريكان وسلمها بيد حكومة السوداني خلال زيارته الاخيرة”، مشيراً الى ان الرسالة كانت تنص على عدم انهاء التواجد الأجنبي من العراق والابقاء على القوات الامريكية اطول مدة ممكنة”.وتابع ان، “حكومة واشنطن ستبقى تناور بسبب نظرة الاستصغار للحكومة العراقية وعدم جدية الأخير في حسم هذا الملف”، لافتاً الى ان “اعداد الجنود الامريكان في تزايد مستمر وهناك اخبار عن نوايا امريكية لبناء قواعد اخرى في البصرة”.يذكر ان مسعود بارزاني وأغلب القوى السياسية الكردية مع ابقاء الامريكان اطول مدة ممكنة.

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