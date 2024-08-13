ائتلاف المالكي:القوات الأمريكية لن تنسحب من العراق

ائتلاف المالكي:القوات الأمريكية لن تنسحب من العراق
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي اليوم الثلاثاء، بالاسراع في جدولة الانسحاب الاميركي من العراق. وقال المطلبي في تصريح صحفي، ان “مجلس النواب صوت سابقا على انسحاب القوات الامريكية من العراق ولكنها لم تنسحب الى الان” مبينا ان “واشنطن لا تعترف بقرار مجلس النواب وليس في ذهنها الانسحاب”. وأضاف أن “هناك قوى سياسية منتفعة من الوجود الأمريكي داخل الأراضي العراقية ولا زالت ترفض خروجهم من البلد” لافتا الى ان ” هذه القوى تقف بالضد من استقرار البلد”. وشدد على ضرورة “تحديد جدول زمني من قِبل الادارة الاميركية” مشيرا إلى ان “الطائرات والمسيرات الأمريكية لا تزال تتجول في الليل بأجواء المحافظات العراقية دون اي مبرر”. يذكر ان الحكومة الحالية شكلت لجان مشتركة من اجل العمل على اخراج الامريكان بعد الخروقات العديدة التي اقترفتها تلك القوات على أراضي البلاد

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *