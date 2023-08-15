ائتلاف المالكي:المادة 140 الدستورية انتهى العمل بها منذ 2007

ائتلاف المالكي:المادة 140 الدستورية انتهى العمل بها منذ 2007
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- استبعد النائب السابق  والقيادي في ائتلاف دولة القانون جاسم البياتي، الثلاثاء، إعادة العمل بالمادة 140 من الدستور، موضحا المغزى من ذكرها في الوثيقة السياسية عند تشكيل الحكومة.وقال البياتي  في حديث صحفي، ان “المادة 140 قد انتهى العمل بها قبل نهاية عام 2007، ولا يمكن العودة لها، الا ان هناك مطالبات ضمن هذه المادة من بعض العوائل التي تركت أراضيها وخرجت لمحافظات أخرى”.وأضاف ان “العوائل التي تركت أراضيها قد تم منحها صكوك تعويضية، الا انها لم تصرف الى يومنا هذا، حيث ان الوثيقة السياسية التي ذكرت بها المادة 140 فهي فقرة لاتعني إعادة تطبيق هذه المادة بل حسم ملف العائلات التي تركت من أراضيها والمضي بصرف تعويضاتها”.وبين ان “الاكراد لايريدون تطبيق المادة 140، حيث ان القضية معقدة وغير قابلة للحل، خصوصا ان هناك توترات داخل الإقليم بين الحزبين الاتحاد الوطني والديمقراطي”.وأشار الى ان “الكرد غير جادين بقضية المادة 140 والذهاب نحو ضم محافظة كركوك ومناطق أخرى للإقليم، فضلا عن ان التركمان والعرب ومكونات أخرى لن تقبل بهكذا اجراء”.

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