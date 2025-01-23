ائتلاف المالكي:المشهداني أعلن التصويت على القوانين الجدلية بدون تحقيق النصاب

ائتلاف المالكي:المشهداني أعلن التصويت على القوانين الجدلية بدون تحقيق النصاب
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب عن كتلة دولة القانون النيابية محمد رسول الرميثي، اليوم الخميس ، ان رئيس مجلس النواب محمد المشهداني ارتكب مخالفة قانونية بخرق آليات النظام الداخلي .وقال الرميثي في تصريح صحفي ،إن” ماحدث في جلسة التصويت على القوانين الجدلية سرقة لإرادة النائب” ، لافتا إلى أن “جاكوج المشهداني مرر قوانين دون وجود نصاب قانوني “.وأضاف ان” هناك اعتراضات على أداء رئاسة مجلس النواب وسيكون لدينا وقفة امام المحكمة الاتحادية”.وأشار إلى أن” دماء الشهداء والجرحى أمانة في اعناقنا ولن نسمح بخروج الإرهابيين بقانون العفو العام”.ولفت إلى أنّ “هناك توجها لإقالة المشهداني من منصبه لمخالفته النظام الداخلي وعدم احترام إرادة النائب داخل الجلسة “.

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