ائتلاف المالكي:المشهداني سيكون رئيسا للبرلمان

ائتلاف المالكي:المشهداني سيكون رئيسا للبرلمان
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي، الاثنين، عودة مرشح تحالف العزم محمود المشهداني للتنافس على رئاسة البرلمان خلال الجولة الثانية. وقال المطلبي في تصريح صحفي، ان “عملية الاقتراع في أي انتخابات تخضع الى اللعبة الديمقراطية التي تحصل فيها متغيرات ومفاجآت خلال الجولات الاولى وان ما حصل من خروج عددا من نواب القوى السياسية عن الاتفاق العام لكل كتلة سياسية أدى الى تراجع حظوظ مرشح عزم محمود المشهداني بشكل كبير “. وأضاف ان “قرار المحكمة الاتحادية الذي أجاز مشاركة أي مرشح مهما حصل من أصوات في جميع الجولات , الا في حال اعلان الانسحاب بشكل رسمي لذلك أتوقع عدم انسحاب المشهداني بسبب عزم نواب الاطار لدعم المشهداني  والتنافس مجددا وبقوة  على رئاسة البرلمان” . 

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