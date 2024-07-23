ائتلاف المالكي:المفاوض العراقي ” مرتشي”

ائتلاف المالكي:المفاوض العراقي ” مرتشي”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- عزا القيادي في ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي، الثلاثاء، نقل المباحثات العراقية الامريكية بشأن انهاء التواجد الأمريكي الى واشنطن الى محاولة رشى المفاوض العراقي والتأثير علية. وقال المطلبي في تصريح  صحفي، “المفاوض العراقي قد يتأثر بالمغريات التي ستقدم له في واشنطن لحرف مسار المفاوضات”، مشيراً الى ان “نقل المفاوضات الى واشنطن مدروس امريكياً لتخويف ومحاصرة أفكار المفاوض العراقي في واشنطن”. وتابع ان، “ما حصل في الكويت من رشى يعد وسم تأريخي بحق للمفاوض العراقي، خاصة وان الامريكان يجيدون ممارسة منح الرشى والإغراءات الكثيرة”، لافتاً إلى ان “عدم الكشف عن أسماء اللجان من قبل الحكومة العراقية غياب للشفافية واخفاء للحقائق”.

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