ائتلاف المالكي”المقاوم” يرفض إخراج القوات الأمريكية من العراق

ائتلاف المالكي”المقاوم” يرفض إخراج القوات الأمريكية من العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- عبّر ائتلاف دولة القانون،الخميس، عن خشيته من الانسحاب الأمريكي الفوري، داعياً الحكومة إلى دراسة الوضع العراقي بشكل جيد من كافة الجوانب، متسائلاً عن استعداد العراق لخوض حرب مع إسرائيل وحماية أجوائه في حال خرجت قوات التحالف.وقال القيادي في الائتلاف جاسم محمد جعفر في حديث متلفز ، ان “الأمريكان قاموا بعملية عسكرية عقدت الوضع، وتهديدات الرئيس الأميركي جو بايدن تعقد الأجواء أكثر”، مبينا: “لسنا مع التصعيد لأنه ليس من مصلحة أحد ولكن لن نسكت على غطرسة واستكبار الأمريكان إذا استمروا بتنفيذ ضربات”.واكد ان “الحكومة هي الطرف الأكثر إحراجاً في ملف إخراج القوات الأميركية، والإطار في الوضع ذاته، لكنه يترك الفرصة والقرار لمن يرى مصلحة العراق”، لافتا الى ان بعض الفصائل الحشدوية هي من تريد اخراج القوات الامريكية، وحين تقف أميركا مع إسرائيل ضد المقاومة تضعنا في مأزق كبير، وعليها أن تراعي هذه المسائل”.واكد ان “هناك تهدئة الآن بين أميركا وإيران قد تكون خوفاً من التصعيد، والأمريكان عندماً خرجوا في 2011 أوجدوا لنا داعش وقدمنا الدماء ثمناً لذلك، وعلى الحكومة أن تدرس مسألة الخروج بشكل دقيق وتحدد ما إذا كانت قادرة على صد داعش وحماية أجواء العراق”.واكد جعفر ان الاستعجال بإخراج القوات قد يضرنا إذ ليس مهماً متى بل كيف وأن تكون النتيجة لصالحنا”، متسائلا: “هل نستطيع خوض حرب مع إسرائيل؟ (إذا خرج الأميركان وانزلقت الأمور) وهل ستصبح الأجواء العراقية كما السورية واللبنانية؟”.

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