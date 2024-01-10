ائتلاف المالكي:الوجود العسكري الأمريكي في العراق يهدد العملية السياسية ومشروع المقاومة

ائتلاف المالكي:الوجود العسكري الأمريكي في العراق يهدد العملية السياسية ومشروع المقاومة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد ائتلاف دولة القانون في بيان، الأربعاء، ان الوجود الأميركي العسكري في العراق اصبح عاملا مهددا للعملية السياسية، لافتا الى ان القواعد العسكرية الأميركية تواصل تقديم الدعم والامدادات للكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني.واضاف البيان، ان “القوات الأميركية عملت على مناصرة داعش الإرهابي والوقوف الى جانب هذا التنظيم الاجرامي وإنقاذ عناصره من عمليات الحشد الشعبي بل انها قامت باستهداف الحشد لضمان استمرار الإرهاب”.وأضاف ان “الاتفاقية الأمنية التي صوت عليها مجلس الشيوخ الأميركي تنص على بقاء القوات الامريكية داخل العراق لضمان العملية السياسية، في حين أصبحت اميركا تهدد العملية السياسية ومشروع المقاومة في العراق “.وبين ان “القواعد العسكرية التي تسيطر عليها القوات الأميركية أصبحت مصدر شر وتهديد لاستقرار العراق والمنطقة، حيث أصبحت عبارة عن قواعد دعم واسناد وتقديم الذخيرة والامدادات لنصرة الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني”. 

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