ائتلاف المالكي:الوحدة الإندماجية بين العراق وإيران في صالح المنطقة !!

ائتلاف المالكي:الوحدة الإندماجية بين العراق وإيران في صالح المنطقة !!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون مهند الخزرجي، الخميس، تحقيق رئيس الوزراء محمد شياع السوداني نتائج في غاية الاهمية خلال زيارته  الى طهران، مبينا ان السوداني اكد على اهمية استمرار التقارب السعودي الإيراني ضمن الجهود العراقية.وقال الخزرجي في تصريح  صحفي، ان ” زيارة السوداني الى طهران حققت ابعاداً سياسية وعسكرية في غاية الاهمية بين الجانبين للوصول إلى الاندماج الوحدوي”، مؤكدا ان “خطوات السوداني في تحقيق الأستقرار وتخفيف حدة الإحتقان  عبر تعاون دولي مشترك يجنب المنطقة منزلقات الحروب”. وأضاف الخزرجي إن ” التعاون المشترك بين بغداد وطهران من شأنه أن يحقق الاستقرار في المنطقة والتأكيد على نهج الحكومة الإطارية “. وأشار الخرزجي الى ان “السوداني أكد على وحدة الموقف السياسي  العراقي الإيراني “.  وبحث رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الاسبوع الماضي خلال زيارته الى إيران سبل تعزيز العلاقات بين البلدين وانهاء اي تهديد من قبل المعارضة المقيمة في اقليم كردستان ضد النظام الإيراني .

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