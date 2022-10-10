ائتلاف المالكي:بقيادة الحلبوسي ورئاسة الحشد سنشكل الحكومة رغم أنف الصدر

ائتلاف المالكي:بقيادة الحلبوسي ورئاسة الحشد سنشكل الحكومة رغم أنف الصدر
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد القيادي في ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر , الاثنين , ان الوفد المؤلف من رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض ومرشح الاطار التنسيقي محمد شياع السوداني الذي وصل الى أربيل يجمل بجعبته مشروعا جديدا لحسم قضية منصب رئيس الجمهورية.وقال جعفر في تصريح صحفي , ان ” قضية تشكيل الحكومة اصبح نوع من أنواع التحدي ولابد من تشكيلها سواء اتقفقوا الكرد ام لم يتفقوا , لذلك جاءت زيارة الحلبوسي والفياض والسوداني الى أربيل اليوم الاثنين وهي تحمل مشروع جديد لحسم الخلاف بين البارتي واليكتي بشان مصب رئاسة الحمهورية ” ,  مشيرا الى ان ” الوفد سيغادر أربيل الى السليمانية لنفس الهدف ” .وأضاف ان ” الخلاف الكردي الكردي اعمق من الخلاف الشيعي”، مشددا في نفس الوقت على ان “تشكيل الحكومة اصبح امرا ملحا من الداخل والخارج”.ولفت جعفر الى أنه “في حال الاستجابة للمشروع فان جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ستحسم في بداية الأسبوع المقبل” . وكان الفياض والسوداني والحلبوسي وصلوا في وقت سابق من اليوم الاثنين الى محافظة أربيل في زيارة سياسية هي الأولى من نوعها.

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