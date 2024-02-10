ائتلاف المالكي:بوجود الزعيم الإطاري( المندلاوي) مجلس النواب غير مستعجل لانتخاب رئيسا له

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مسرور:أمريكا وإسرائيل والتحالف الدولي أخبرونا بأنهم يريدون رؤية “كردستان قوية”
نائب كردي سابق: الإقليم يعتمد على البضائع الإيرانية بالدرجة الأولى
مجلس نينوى يجدد الثقة لمرشح حزب بارزاني(سيروان الروزبياني)نائبا أول للمحافظ
النفط النيابية تدعو الحكومة إلى منح المحافظات المنتجة للنفط مستحقاتها في موازنة 2024
CIA:الحشد الشعبي المجرم الأول في الاتجار بالبشر في العراق وإجراءات الحكومة ضعيفة تجاه منع ذلك
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نتانياهو يضرب التحذيرات الدولية عرض الحائط في هجوم قواته على مدينة رفح
الأمم المتحدة ” قلقة” بسبب تقدم قوات الاحتلال الإسرائيلي تجاه رفح
روسيا تتهم أمريكا بإسقاط طائرة الأسرى الأوكرانيين
فرنسا تدعو إسرائيل إلى عدم “استخدام العنف” ضد فلسطيني الضفة الغربية
أكثر من (6540)فلسطينياً من الضفة الغربية معتقل من قبل إسرائيل
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مسرور:أمريكا وإسرائيل والتحالف الدولي أخبرونا بأنهم يريدون رؤية “كردستان قوية”
نائب كردي سابق: الإقليم يعتمد على البضائع الإيرانية بالدرجة الأولى
النفط النيابية تدعو الحكومة إلى منح المحافظات المنتجة للنفط مستحقاتها في موازنة 2024
إيران:(642) مليون دولار قيمة بضائعنا المصدرة للعراق من خلال منفذ مندلي خلال العشرة أشهر الماضية
اليوم..ارتفاع في أسعار صرف الدولار
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CIA:الحشد الشعبي المجرم الأول في الاتجار بالبشر في العراق وإجراءات الحكومة ضعيفة تجاه منع ذلك
“المقاولة”الحشدوية تدعو إلى ” الجهاد التاريخي “!
أكثر من (4) مليارات دولار مبيعات البنك المركزي إلى مصارف أحزاب الفساد في الشهر الماضي
السوداني لم يتجرأ أمام وزير الدفاع التركي ويقول له “كفى انتهاكا لسيادة العراق”
العراق يرفض التنازل عن عرش الفساد عالمياً
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- اذاعة INN