ائتلاف المالكي:تخصيصات قانون الأمن الغذائي ستذهب الى المكاتب الاقتصادية للأحزاب المتنفذة

ائتلاف المالكي:تخصيصات قانون الأمن الغذائي ستذهب الى المكاتب الاقتصادية للأحزاب المتنفذة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد ائتلاف دولة القانون، اليوم الخميس، ان قانون الامن الغذائي يعد بمثابة طوق النجاة لبعض طوق نجاة للمكاتب الاقتصادية لأحزاب وقوى متنفذة.وقال القيادي في الائتلاف تركي جدعان في تصريح  صحفي، إن “قانون الامن الطارئ للأمن الغذائي مثير للجدل ونرى بان ضغوط قوى سياسية محددة لتمريره رغم رصدنا 7 ملاحظات خطيرة تثير ألف علامة استفهام في ظل امكانية الطعن به لدى المحكمة الاتحادية”.واضاف انه “القانون اذا ما مرر وهذا صعب جدا ستكون للشركات التابعة للتيار الصدري وتحالف السيادة وحزب بارزاني حصة الاسد لأنه يعتبر بنظر البعض طوق نجاة لإنقاذ مكاتب اقتصادية لأحزاب وقوى بالإضافة الى انه سيتم زج بشركات خليجية في مضمار احالة المشاريع وفق مبدا تقاسم الحصص “.وأشار جدعان الى ان “استخدام الوفرة المالية وهي الاولى من نوعها منذ سنوات طويلة بهذا الشكل لا يخدم اقتصاد البلاد خاصة في ظل وجود ازمات طاحنة سواء الطاقة او السكن”.

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