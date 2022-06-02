آخر تحديث:
- شبكة اخبار العراق
- سياسية
الكاظمي يشكل “لجنة تحقيقية”حول تسريب الأسئلة الامتحانية
محكمة القضاء الإداري ترفض طلب محافظ صلاح الدين السابق بالعودة لمنصبه
وزير الدفاع يحضر معرض الأمن والدفاع في بلغاريا
المالية النيابية:التحالف الثلاثي تفرد بصياغة قانون الأمن الغذائي
بالوثيقة..قضاء زيدان يصدر مذكرة قبض بحق الصحفي (الطائي) لانتقاده فساد القضاء
-
- عربية ودولية
- اراء ومقالات
- اقتصادية
المالية النيابية:التحالف الثلاثي تفرد بصياغة قانون الأمن الغذائي
ائتلاف المالكي:تخصيصات قانون الأمن الغذائي ستذهب الى المكاتب الاقتصادية للأحزاب المتنفذة
تحالف الفتح يطالب بعدم تمرير قانون الأمن الغذائي
تقرير:حزب بارزاني لايحترم حكومة المركز وملف الطاقة سيكون الدافع الرئيسي لإنفصال الإقليم عن العراق
نائب:قانون الأمن الغذائي بحاجة إلى مداولة معمقة
-
- رياضية
- تحقيقات
العراق من إنتاج أكثر من (4)ملايين طن من القمح سنوياً إلى الإستيراد بسبب الفساد والفشل
فقدان 50% من خزين المياه والحكومة في سباتها تجاه إيران وتركيا
بقاء الكاظمي أحد سيناريوهات إنفراج الأزمة السياسية
بين تمرير المرشح لرئيس الجمهورية وحل مجلس النواب..الفوضى مستمرة
ضد الشعب..نواب يرفضون تخفيض سعر صرف الدولار
-
- متابعات خاصة
احتمالات المواجهة المسلحة بين التيار والإطار
تقرير امريكي:فائق زيدان “أداة إيرانية كما الإطار التنسيقي”ضد تشكيل حكومة وطنية
إنبطاح الكاظمي وخنوع البارزاني شجع تركيا على توغل قواتها في العمق العراقي
خلاف المصالح وراء تأخير تشكيل الحكومة القادمة
المواطن ينتظر “الفرج”..والحكومة تشكو الفقر..والنفط تجاوز( 125) دولار للبرميل الواحد!!
-
- منوعات
- صورة وتعليق
انباريون يطالبون برفع صور الحلبوسي من شوارع المحافظة
الكاظمي يشارك ميليشيا الحشد الإرهابية افطارهم الرمضاني
تظاهرة حشدوية في بغداد ضد ترشح “ريبر البارزاني”لرئاسة الجمهورية
حضور نواب حزب بارزاني مع مرشحهم لرئاسة الجمهورية ( ريبر أحمد)لجلسة اليوم
المالكي ينفي موافقته للإقليم بتصدير النفط والغاز بدون علم بغداد
-
- اذاعة INN