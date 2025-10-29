ائتلاف المالكي:تعيين رئيس الحكومة المقبلة من قبل الزعامة الإطارية وإيران

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في ائتلاف دولة القانون حيدر اللامي، اليوم الاربعاء، أن منصب رئاسة الوزراء للمرحلة المقبلة سيُحسم داخل الإطار التنسيقي وإيران حصراً، بعيداً عن أي تأثير أو تدخل أمريكي.وقال اللامي في تصريح صحفي، إن “اختيار رئيس الوزراء المقبل سيتم داخل الإطار التنسيقي وإيران ووفقاً للتفاهمات الداخلية، دون السماح لأي جهة خارجية، ولاسيما الولايات المتحدة، بفرض رأيها أو التدخل في تحديد هوية المرشح”.وأضاف أن “الإطار التنسيقي هو الجهة المعنية بحسم ملف رئاسة الوزراء، بخلاف منصبي رئاسة الجمهورية والبرلمان اللذين يرتبطان بالمكونين الكردي والسني”، مشدداً على أن “الإطار سيبدي رأيه وموقفه أيضاً في اختيار شاغلي هذين المنصبين، بما ينسجم مع المصلحة الوطنية”.

