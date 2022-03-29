ائتلاف المالكي:تنامي الرفض السياسي لمرشح البارزاني لرئاسة الجمهورية

ائتلاف المالكي:تنامي الرفض السياسي لمرشح البارزاني لرئاسة الجمهورية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف القيادي في ائتلاف دولة القانون تركي جدعان، الثلاثاء، عن تنامي الرفض السياسي لمرشح مسعود البارزاني لمنصب رئيس الجمهورية.وقال جدعان في حديث صحفي، “‘إننا ندعم حقوق الاخوة الكورد في الدولة العراقية لكن وفق اطار يدعم المصلحة الوطنية”، مبينا ان “هناك تنامي في الرفض السياسي لمرشح حزب البارزاني لمنصب رئيس الجمهورية بسبب ارتباطاته باجندة مخابراتية اجنبية وهناك الكثير من علامات الاستفهام التي تستدعي وقفة جادة”.واضاف جدعان،ان “هناك العديد من الشخصيات والكفاءات الكردية التي يمكن التوافق عليها من قبل كل القوى لدعم ترشيحها لمنصب رئاسة الجمهورية لكن اصرار حزب البارزاني على مرشح محدد لايمكن ان يمضي لوجود رفض له من قبل قوى سياسية عدة ومنها الاطار ستؤدي الى الانسداد السياسي “.واشار الى ان “وقائع جلسة السبت الماضي اثبت بانه بدون الاطار لايمكن ان يمضي مسار التصويت على مرشح رئيس الجمهورية ما يستدعي اعادة نظر من قبل التحالف الثلاثي والسعي للتوافق مع الاطار للمضي بمرشح توافقي”.

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