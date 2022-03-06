ائتلاف المالكي:حراك نيابي للطعن أمام المحكمة الاتحادية بشأن جلسة التصويت على فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية

ائتلاف المالكي:حراك نيابي للطعن أمام المحكمة الاتحادية بشأن جلسة التصويت على فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن ائتلاف دولة لقانون محمد الشمري، اليوم السبت، عن وجود حراك يهدف الى تقديم طعن امام المحكمة الاتحادية بشأن جلسة التصويت على إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية.وقال الشمري، في تصريح  صحفي، إن “هناك حراكا من نواب من كتل سياسية مختلفة ونواب مستقلين، من أجل تقديم طعن امام المحكمة الاتحادية بشأن جلسة التصويت على إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، كون التصويت لم يكون بثلثي أعضاء البرلمان انما كان بالأغلبية البسيطة”.وبين ان “هناك رأي قانوني من هؤلاء النواب بأن التصويت على قرار التصويت على إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، يحتاج الى تصويت ثلثي أعضاء البرلمان”.وأوضح أن “هذا القرار له ارتباط في تسمية رئيس الجمهورية الجديد، ويبقى الحسم بيد المحكمة، اذا ما تقدم لها طعن رسمي خلال اليومين المقبلين”.

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