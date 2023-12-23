ائتلاف المالكي:حزب بارزاني المعرقل الرئيسي لإقرار قانون النفط والغاز

ائتلاف المالكي:حزب بارزاني المعرقل الرئيسي لإقرار قانون النفط والغاز
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 بغداد/شبكة أخبار العاق- كشف القيادي في ائتلاف دولة القانون ، جاسم محمد جعفر، السبت، عن المواد التي تعترض عليها الأحزاب الكردية في قانون النفط والغاز، فيما أكد ان حكومة كردستان تستمر بممارسة الألاعيب من اجل تعطيل القانون . وقال في حديث صحفي، إن “الاعتراض الاول كان ضد فقرة سيطرة شركة التسويق الوطنية (سومو) على عمليات استخراج وتصدير وبيع النفط والغاز”، مشيرا الى ان “جميع المواد التي تعترض عليها الأحزاب الكردية ليست قانونية ودستورية، انما من اجل الاستمرار بالاستيلاء على خيرات البلد”. ويضيف، ان “القانون ينص على سيطرة مدير عام واحد على عمليات استخراج 100 الف برميل نفط يوميا”، لافتا الى ان “الأحزاب الكردية لا تريد اقرار القانون لانه سينهي حصتهم من المدراء العامين البالغة 10 مدراء من اصل 18 مديرا “.  ويردف جعفر خلال حديثه: ان “الأحزاب الكردية تستغل ضعف الحكومات من اجل الحصول على نسب عالية من الأموال وعائدات النفط والغاز وإقرار القانون سينهي جميع هذه العمليات”، مضيفا ان “حكومة كردستان تستمر بممارسة الألاعيب من اجل تعطيل قانون النفط والغاز”. الى ذلك، يكشف عضو مجلس النواب السابق، جاسم محمد جعفر، عن المواد التي تعترض عليها الأحزاب الكردية في قانون النفط والغاز، فيما أكد ان حكومة كردستان تستمر بممارسة الألاعيب من اجل تعطيل القانون . 

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