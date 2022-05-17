ائتلاف المالكي:حزب بارزاني وتحالف السيادة يتحملان مسؤولية الانسداد السياسي بعد ذهاب الصدر للمعارضة

ائتلاف المالكي:حزب بارزاني وتحالف السيادة يتحملان مسؤولية الانسداد السياسي بعد ذهاب الصدر للمعارضة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون، عارف الحمامي، اليوم الثلاثاء، ان التحالف الثلاثي فض وانتهى بعد خروج التيار الصدري وذهابه باتجاه المعارضة، فيما أشار الى ان الحزب الديمقراطي الكردستاني يتحمل مسؤولية الانسداد السياسي.وقال الحمامي في حوار متلفز ، ان ” التحالف الثلاثي المكون من الكتلة الصدرية وتحالف السيادة، والحزب الديمقراطي الكردستاني، اصبح بحكم المنتهي بعد اعلان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر الذهاب نحو المعارضة البرلمانية”.وأوضح، ان “الاطار التنسيقي يرفض تهميش أي جهة سياسية خلال تشكيل الحكومة المقبلة بمشاركة الجميع، مشيرا الى ان ” الاطار لا يرغب في ان يكون التيار خارج العملية السياسية”.وأشار الحمامي الى ان “الحزب الديمقراطي الكردستاني يتحمل مسؤولية الانسداد السياسي بعد ذهابه مع طرف على حساب الطرف الاخر”.

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