ائتلاف المالكي:حزب بارزاني يستغل قضاء سنجار انتخابيا

ائتلاف المالكي:حزب بارزاني يستغل قضاء سنجار انتخابيا
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو ائتلاف دولة القانون عبد الرحمن الجزائري، اليوم الأربعاء، أن مشروع الحزب الديمقراطي يهدف لضم قضاء سنجار في محافظة نينوى الى اقليم كردستان.وقال الجزائري في تصريح صحفي، إن “نواب الحزب الديمقراطي الكردستاني يطالبون بتغييرات ديموغرافية وسياسية في محافظة نينوى”.وأضاف، أن “الحزب الديمقراطي يتحمل مسؤولية المشاكل السياسية والأمنية في قضاء سنجار”.وأشار الجزائري إلى أنّ “قضاء سنجار يعدّ مغنماً انتخابياً للحزب الديمقراطي الكردستاني”.ولفت إلى أن “ملف سنجار شائك بين بغداد والاقليم الذي يتدخل في سنجار بشكل سافر بمجرد رفع يد بغداد عنها”.وهناك الكثير من الاتهامات الموجهة للحزب الديمقراطي الكردستاني بمنعه من عودة السنجاريين الى مناطقهم ومحاولة استغلال ملفهم انتخابيا.

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