ائتلاف المالكي:حسم الرئاسة البرلمانية سيكون في الجلسة الأولى

ائتلاف المالكي:حسم الرئاسة البرلمانية سيكون في الجلسة الأولى
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد المرشح الفائز عن ائتلاف دولة القانون داخل راضي، الأربعاء، وجود اجماع نيابي على ترشيح رئيس البرلمان الجديد من الجلسة الأولى.وقال راضي في تصريح  صحفي، إن “هناك أجماع نيابي من قبل المرشحين الفائزين في الانتخابات التشريعية على انهاء ملف رئاسة البرلمان من الجلسة الأولى “لافتاً الى أن “اختيار رئيس البرلمان ونائبيه سيحسم من الجلسة الأولى “.وأضاف أن “المرشحين الفائزين قد اجتمعوا فيما بينهم وخرجوا بقرار اختيار رئيس المجلس ونائبيه وضمان انهاء ملف البرلمان من الجلسة الأولى”.ووقع رئيس الجمهورية العراقية برهم صالح، في وقت سابق، على المرسوم الجمهوري لدعوة مجلس النواب الجديد للانعقاد يوم التاسع من شهر كانون الثاني المقبل.

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