ائتلاف المالكي:حصة الإقليم في موازنة 2024 هي الأكبر

ائتلاف المالكي:حصة الإقليم في موازنة 2024 هي الأكبر
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي، الاحد، حصة الإقليم من موازنة 2024، فيما أكد انها تعد أكبر “موازنة انفجارية” بتأريخ الإقليم واصفاً إياها بالانفجارية.وقال المطلبي في تصريح  صحفي، ان “موازنة الإقليم لهذا العام هي الأعلى في تاريخه اذ بلغت اكثر من 17%، من الموازنة العامة البالغ اجمالها 211 ترليون دينار”، مشيراً الى ان “رواتب الإقليم تدفع من بغداد بشكل مباشر بنسبة 70%، من موازنة الإقليم و30% لا احد يعلم عنها شيء”.وتابع ان، “الكتل السياسية في مجلس النواب صوتت على جداول الموازنة ولم تشهد اعتراضا الا من قبل نواب مستقلين، مما يعني ان الكتل السياسية منخرطة في زيادة حصة الإقليم مقابل مكافأة ومشاريع كبيرة”، لافتاً الى ان “الكتل السياسية متورطة في منح الإقليم موازنة انفجارية بسبب تصويتهم على الموازنة وتمريرها”.واتم المطلبي حديثة: ان ” تعديل الجداول من قبل الحكومة ومنح الإقليم الموازنة الانفجارية تبعه تأييد من الكتل السياسية من خلال التصويت عليها، يدل على ان الحكومة والأحزاب السياسية متورطين بهذا التوزيع المالي غير العادل”. يشار الى ان عضو اللجنة المالية معين الكاظمي قد ذكر في تصريح  ان حكومة الإقليم لم تسلم بغداد سوى 85 مليار، من الإيرادات غير النفطية وهو مبلغ لا يتناسب مع الإيرادات الفعلية. 

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