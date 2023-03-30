ائتلاف المالكي:حصص الكتل السياسية مضمونة في حال تم إقالة أي مسؤول منهم لفشله

ائتلاف المالكي:حصص الكتل السياسية مضمونة في حال تم إقالة أي مسؤول منهم لفشله
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد القيادي في ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود , الخميس , ان قرارات لجنة التقييم الحكومي الخاصة بتقييم الوزراء والمحافظين والمدراء العامين ستلتزم بها جميع القوى السياسية , مشيرا الى ان الكتل السياسية ستحتفظ بحقها في حال تم اقالة وزير او محافظ او مدير عام حفاظا على التوازنات. وقال الصيهود في تصريح صحفي , ان ” اللجنة المشكلة من قبل مجلس الوزراء لتقييم أداء الوزراء والمحافظين والمدراء العاميين ننتظر منها نتائج التقييم “, مبينا ان ” النتائج بالتأكيد ستعرض على البرلمان ” . وأضاف ان ” جميع القوى السياسية ليس لديها أي اعتراض او رفض على قرارات اللجنة لكون القرارات لاتتعلق باستهداف شخص بعينه او كتلة سياسية بعينها وانما الى التقييم فني ” , مشيرا الى ان ” الكتل السياسية ستحتفظ بحقها في حال تم اقالة وزير او محافظ او مدير عام حفاظا على التوازنات ” . وكان نائب رئيس لجنة التخطيط ومراقبة البرنامج الحكومي النائب محمد كريم قد اكد في تصريح سابق لـ / المعلومة / , ان اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء بتقييم عمل وأداء الوزراء والمحافظين على وشك الانتهاء وتقديم تقريرها لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني . انته

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