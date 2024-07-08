ائتلاف المالكي:حكومة الإقليم مستمرة في قمع الصحفيين

ائتلاف المالكي:حكومة الإقليم مستمرة في قمع الصحفيين
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم عضو ائتلاف دولة القانون عمران كركوش ، االاثنين ، إقليم كردستان بالوقوف وراء القمع المستمر ضد الصحفيين والصحافة. وقال كركوش في تصريح صحفي، ان “الاقليم يفتقد لنفس وروح تقبل الاحتجاج اثر المخاوف الامنية المبالغ فيها” مشير الى ان “التوترات الكثيرة في الاقليم انعكست بصورة سيئة على العمل الصحفي”. واضاف ان “الغاية وراء لجوء سلطات الاقليم الى اساليب القمع بدل الحوار وسماع المطالب هي غايات مسمومة تريد اسكات  الشعب الكردي المنتفض ضد الظلم الذي يشهده منذ سنوات” لافتا الى ان ” السلطات في الإقليم لا تعبر اهتماما للصورة السلبية عنها في مجال التضييق على الحريات”. وبين ان “حكومة الإقليم هي المسؤولة الأولى عن كل أساليب الاستبداد ومصادرة الحريات والقمع وملاحقة المعارضين والان تعمل على خنق الصحافة والصحافيين”، داعيا “نقابة الصحفيين للعمل على إيقاف هذه التصرفات كونها غير دستورية”. وذكرت منظمة العفو الدولية إنه يجب على سلطات إقليم كردستان العراق أن تضع حدًا لاعتدائها على الحق في حرية التعبير وحرية الصحافة بما في ذلك الاعتقال التعسفي والضرب والمحاكمات فادحة الجور للصحفيين.

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