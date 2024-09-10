ائتلاف المالكي:حكومة السوداني تكذب بشأن جدولة إنسحاب القوات الأمريكية من العراق

ائتلاف المالكي:حكومة السوداني تكذب بشأن جدولة إنسحاب القوات الأمريكية من العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد القيادي في ائتلاف دولة القانون، حيدر اللامي، الثلاثاء، عدم وجود أي نوايا من الإدارة الامريكية من اجل سحب قواتها من القواعد العسكرية العراقية.وقال اللامي في حديث صحفي، ان “الحكومة تحركت باتجاه جدولة خروج قوات التحالف الدولي وهذه القوات هي صنيعة أمريكية، اما بشأن خروج القوات الامريكية من البلاد، فأن واشنطن صرحت من خلال البنتاغون بعدم وجود أي تفاهمات حول خروج قواتها من العراق وذلك قبل زيارة السوداني الى واشنطن قبل نحو 6 أشهر”.وأضاف ان “زيارة الوفد الأمني العراقي الذي استبق وصول السوداني الى واشنطن، لم يناقش في أمريكا أي ملف حول إخراج القوات الامريكية من العراق”.وبين ان “الجانب الأمريكي قد اكد في معرض جوابه على أحد الأسئلة الصحفية انه لم يتكلم عن أي ملف يتعلق بإخراج القوات الامريكية من العراق، والى يومنا هذا لم تتحدث واشنطن عن أي خروج لقواتها من العراق”.

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