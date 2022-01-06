ائتلاف المالكي:حكومة الكاظمي أخفقت في كافة المجالات

ائتلاف المالكي:حكومة الكاظمي أخفقت في كافة المجالات
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- بين ائتلاف دولة القانون، الخميس، أن حكومة تصريف الاعمال برئاسة مصطفى الكاظمي جاءت لتحقيق ثلاثة أهداف وفي مقدمتها خروج القوات الأجنبية ولكنها أخفقت في ذلك.وقال عضو الائتلاف علاء الحدادي في تصريح صحفي، إن “الكاظمي اثبت فشله في الأمرين اللذان كانا سبباً رئيسياً بجلوسه على كرسي الرئاسة”، مبينا أنه “اخفق في إخراج القوات الأمريكية وفي قيام الانتخابات التشريعية النزيهة وكان سبباً في إقصاء بعض السياسيين “.وأضاف، أنه “لم يخفق في الانتخابات وخروج القوات الأمريكية فقط بل تسبب أيضاً في أرباك المشهد الأمني من خلال تغيير بعض القيادات الأمنية ذات الخبرة والكفاءة في دحر الإرهاب، مما جعل العصابات الإرهابية تكثر من نشاطاتها في الكثير من المناطق”.وأشار الحدادي إلى أن “الواقع الحالي لا يذكر للحكومة أي انجاز سواء كان على الجانب الاقتصادي أو الأمني أو الزراعي”.

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