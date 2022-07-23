ائتلاف المالكي:حكومة الكاظمي “عميلة”

ائتلاف المالكي:حكومة الكاظمي “عميلة”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أتهم عضو ائتلاف دولة القانون فاضل موات ،السبت ، حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالعميلة، فيما رأى أن الاعتداءات التركية متفق عليها.وقال موات في حديث صحفي، إن” بيانات الحكومة الحالية مخجلة بعد القصف التركي على مصيف(برخ) في محافظة دهوك ” مؤكدا أن” هناك مؤامرة مدبرة ضد العراق مع جهات سياسية داخلية لها مصالح خاصة ضد الشعب العراقي”.وأضاف, أنه” بعد تشكيل الحكومة يجب أن يحال الكاظمي الى القضاء بعد خرقه القانون والدستور وخاصة بعد حضوره مؤتمر جده التطبيعي”.وتقوم أنقرة بين الحين والآخر بعمليات قصف لشمال العراق تحت ذرائع استهداف مقاتلين في حزب العمال الكردستاني المصنف إرهابياً من قبل تركيا والاتحاد الأوروبي، وتستمر القوات التركية في استباحة الأراضي العراقية على الرغم من رفض بغداد الشديد لتدخلها العسكري على أراضيها.

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