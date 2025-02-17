ائتلاف المالكي:دعوة الشرع لحضور القمة العربية في بغداد من باب “التقية”

بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب عن دولة القانون، داخل راضي، الاثنين، إن “لا صحة لما يروج إزاء رفض الإطار مشاركة الشرع في أعمال القمة العربية التي ستنعقد في بغداد”.

وأضاف “المسؤول عن توجيه الدعوات للزعماء والرؤساء هي القنوات الرسمية في الدولة ممثلة برئيس الحكومة ووزارة الخارجية، فهي المعنية برسم سياسة الدولة وهناك أكثر من بروتكول ومعاهدة تنص على أن هناك تعاوناً بين الدول سواء كانت شقيقة أو صديقة أو دول جوار أو إقليمية، في المشاركة بمؤتمرات القمة أو الاجتماعات المهمة التي تعالج قضايا محورية”.

وتابع أن ” الاطار يعمل مع الحكومة السورية الجديدة من باب التقية ، مضيفاً أن “اجتماع القمة سيحضره أغلب الرؤساء العرب إن لم يكن جميعهم، بالتالي من حقه دعوة أي شخصية للمشاركة لأن المصالح المشتركة تتطلب ذلك.