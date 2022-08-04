ائتلاف المالكي:سنشكل الحكومة الإطارية رغم أنف الصدر

ائتلاف المالكي:سنشكل الحكومة الإطارية رغم أنف الصدر
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، اليوم الخميس، الإصرار على تشكيل الحكومة العراقية الجديدة خلال الفترة المقبلة.وقال القيادي في الائتلاف فاضل الزريجاوي، في ديث صحفي، ان “قوى الاطار التنسيقي مازالت مصرة وعازمة على المضي بعملية تشكيل الحكومة العراقية الجديدة خلال الفترة المقبلة، والمرشح لرئاسة الحكومة مازال محمد شياع السوداني، والذي حظى بدعم سياسي كبير من كل الأطراف السياسية”.وبين الزريجاوي ان “الحديث عن حل البرلمان والذهاب نحو انتخابات مبكرة، امر لم تناقشه الأطراف السياسية، بل كل العمل والحراك السياسي كان يصب في اكمال مهمة تشكيل الحكومة الجديدة، ونحن في الاطار التنسيقي ماضون بهذه المهمة”.

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