ائتلاف المالكي:سنشكل الحكومة قريبا بدون التيار الصدري

ائتلاف المالكي:سنشكل الحكومة قريبا بدون التيار الصدري
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق – اكد القيادي في ائتلاف دولة القانون تركي جدعان، الاثنين، أن اجتماع الاطار التنسيقي قد يتمخض عنه مبادرة جديدة لتشكيل الحكومة.وقال جدعان في حديث  صحفي،ان” قادة الاطار التنسيقي سيعقدون، اليوم، اجتماعا موسعا في بغداد لبحث تطورات المشهد السياسي العراقي خاصة بعد قرار نواب التيار الصدري تقديم استقالاتهم بشكل جماعي مساء يوم امس”.واضاف جدعان،ان “الاطار يضم قوى سياسية مهمة في العراق وتفرض عليه المرحلة الحالية ادارة الامور وفق رؤية تصب في مصلحة الشعب بكل اطيافه”، متوقعا ان “يشهد الاجتماع التوافق حيال جملة من النقاط الهامة ابرزها اطلاق مبادرة جديدة لتشكيل الحكومة”.واشار الى ان” بيانا رسميا سيصدر عقب الاجتماع يوضح رؤية الاطار الشاملة من مستجدات التطورات الاخيرة وسبل الخروج من الانسداد السياسي”.وكان نواب التيار الصدري قدموا مساء يوم امس الاحد، استقالات جماعية في ظل تأكيدات سياسية بأنها ستؤدي الى انفراجة في المشهد السياسي العراقي.

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