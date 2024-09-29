ائتلاف المالكي:سنقاتل إسرائيل حتى الموت

ائتلاف المالكي:سنقاتل إسرائيل حتى الموت
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو ائتلاف دولة القانون إبراهيم السكيني، اليوم الاحد، ان العراق مستمر في مساندة غزة والشعب اللبناني فيما أشار الى ان المقاومة لن تضعف باغتيال القادة بل ستكبر وستتمكن من الصمود وجمع قواها.وقال السكيني في تصريح صحفي، ان “المقاومة اللبنانية قادرة على تجاوز هذا الألم الكبير والصبر والصمود في قلوب المجاهدين” مبينا ان “الشعب العراقي سيبقى على جبهة المساندة”.وأضاف ان “الكيان الصهيوني يحاول جرَ المنطقة إلى حرب شاملة وتوسيع رقعة الحرب بسبب فشله في تحقيق أهدافه العسكرية حيث لجأ الى اغتيال القادة وارتكاب المجازر بحق المدنيين” مشيرا الى ان “المقاومة لن تضعف باغتيال حسن نصر الله بل ستكبر وستتمكن من الصمود وجمع قواها”، وبين ان “العدوان الغاشم الذي ارتكبه نتنياهو لن يمر مرور الكرام وأن الأيام القادمة ستكون عصيبة على الكيان الصهيوني”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *