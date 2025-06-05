ائتلاف المالكي:صرف رواتب الإقليم بدون التزامه بقانون الموازنة “مهزلة”

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المدرب الكوري:مباراتنا مع العراق ليست سهلة
طاقم تحكيم ياباني لقيادة مباراة المنتخب الوطني العراقي ونظيره الكوري الجنوبي
العراق يحرز لقب بطولة شنغهاي الصينية بالدرجات الهوائية
أقبال خجول على شراء تذاكر مباراة المنتخب العراقي ونظيره الكوري الجنوبي
المنتخب العراقي يؤكد جاهزيته لمبارياته مع كوريا الجنوبية
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نائب:السوداني ورئاسة البرلمان وراء تعطيل جلسات مجلس النواب
كتلة حقوق النيابية تسأل السوداني: متى تدافع عن سيادة البلد؟؟؟؟
نائب:لاسيادة للعراق في ظل حكومة السوداني
المياه النيابية: العراق يتعرض إلى شحة مياه بسبب إيران وتركيا والسوداني ” ملتهي بولايته الثانية”
نائب:الكويت تسرق النفط العراقي مقابل رشوة تصل إلى (6) ملايين دولار شهرياً
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