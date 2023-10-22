ائتلاف المالكي:ضعف الموقف العربي وراء كارثة فلسطين

ائتلاف المالكي:ضعف الموقف العربي وراء كارثة فلسطين
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتقد ائتلاف دولة القانون، الأحد، الموقف الدولي تجاه القضية الفلسطينية خلال القمة الطارئة في مصر، وفيما توقع عدم حصول أي تغيير تجاه السياسة الإسرائيلية، آشر نقطة إيجابية “واحدة”.وقال القيادي بالائتلاف، سعد المطلبي، في حديث  صحفي، إن “الموقف الدولي وحتى الدول العربية والإسلامية، خلال القمة الطارئة في القاهرة والتي عقدت خصيصاً لمناقشة الأوضاع في فلسطين، لا يزال على وضعه ولم يتغير، حيث أن مصالح الغرب متقدمة على مصالح فلسطين”.وأضاف، أن “الدول العربية بإمكانها من خلال استخدام الورقة الاقتصادية، التأثير على الوضع الأوروبي، الا ان هذا الامر لم يحصل”، متوقعاً “عدم حصول أي تغيير تجاه السياسة الإسرائيلية من الدول العربية”.

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