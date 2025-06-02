ائتلاف المالكي:قائمة الإطار ستكون الأولى في انتخابات صلاح الدين

ائتلاف المالكي:قائمة الإطار ستكون الأولى في انتخابات صلاح الدين
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن القيادي في ائتلاف دولة القانون، النائب السابق جاسم محمد جعفر، اليوم الاثنين، أن قوى الإطار التنسيقي قررت خوض الانتخابات في محافظة صلاح الدين بقائمة موحدة تحت مسمى “قائمة صلاح الدين الموحدة”.وقال جعفر في تصريح صحفي، إن “العملية الانتخابية المقبلة ستشهد تنوعاً في التكتيكات السياسية لقوى الإطار التنسيقي، من خلال الترشح بقوائم منفردة في بعض المحافظات، وأخرى موحدة أو شبه موحدة عبر تحالفات تضم حزبين أو ثلاثة”.وأوضح أن “قوى الإطار ستعمل على التوحد في قائمة واحدة بعد إعلان نتائج الانتخابات، لتعزيز موقفها في تشكيل الحكومات المحلية أو في إطار التحالفات المركزية”.وأشار جعفر إلى أن “القرار النهائي لقوى الإطار في محافظة صلاح الدين هو الترشح ضمن قائمة واحدة تحمل اسم (قائمة صلاح الدين الموحدة)”، مؤكداً أنه سيرأس هذه القائمة برقم (1) في المحافظة.

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