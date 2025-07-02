ائتلاف المالكي:كرسي السوداني لا يصمد أمام زعل حزب بارزاني!

ائتلاف المالكي:كرسي السوداني لا يصمد أمام زعل حزب بارزاني!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو ائتلاف دولة القانون عبد الرحمن الجزائري، الاربعاء، ان إقليم كردستان لن يحصل على أي مبالغ من بغداد الا من خلال الاقتراض، حيث ان ذهاب السوداني بهذا الاتجاه يتيح للبرلمان التدخل وقول كلمته بهذا الخصوص.وقال الجزائري في حديث صحفي، ان “صلاحيات رئيس الوزراء مرتبطة بالسلطة التشريعية حيث ان اصدار قرار او فرض على وزارة المالية ارسال المبالغ للإقليم، فأن للبرلمان كلمته بهذا الخصوص”.وأضاف ان “السوداني ليس لديه خيار اخر غير الذهاب نحو تسليم مبالغ الى إقليم كردستان على شكل قروض، حيث تعد من صلاحية رئيس الوزراء وبالمشاورة مع مجلس النواب”.وبين ان “الازمة المالية بين بغداد واربيل ستشهد تدخلات سياسية بهدف حلحلتها، بعد ان هدد الديمقراطي في الفترة الماضية بالانسحاب من البرلمان، وهذا الموقف سيكون ضعيفا خصوصا ان الاتحاد الوطني لن يشترك معه في ذلك”. 

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