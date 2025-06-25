ائتلاف المالكي:لايمكن إرسال الأموال إلى حكومة مسرور دون الحصول على إيرادات الإقليم

ائتلاف المالكي:لايمكن إرسال الأموال إلى حكومة مسرور دون الحصول على إيرادات الإقليم
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد  القيادي في ائتلاف المالكي النائب السابق جاسم البياتي،الأربعاء،الية التعامل في ارسال الأموال الى إقليم كردستان من دون قيام حكومة الإقليم بتسليم مابذمتها من إيرادات لصالح بغداد، لافتا الى ان الأموال لايمكن اخذها من الجنوب لوضعها في فم الفاسدين.وقال البياتي  في حديث صحفي، ان “الوضع المالي مع إقليم كردستان لايمكن له ان يستمر على الشاكلة الحالية بحيث ترسل الحكومة أموال كبيرة من دون الحصول على الإيرادات من كردستان”.وأضاف ان “الوضع وان استمر فأنه لن يدون للعام القادم، اذ اصبح من غير الممكن ان يتم اخذ الأموال من المحافظات الجنوبية والنفطية لوضعها في فم القيادات الفاسدة، وبالتالي لابد ان تكون هناك موازنة يتم العمل بموجبها”.وبين ان “صرف الأموال في قانون الموازنة مع التزام الجميع بفقراتها من شأنه قطع الشائعات التي تتحدث عن الرواتب، عبر جعل رواتب جميع الموظفين مرتبطة بالحكومة الاتحادية في بغداد وعبر البطاقة الالكترونية”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *