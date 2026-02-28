ائتلاف المالكي:لن نسمح للدول العربية التدخل في الشأن السيادي العراقي

ائتلاف المالكي:لن نسمح للدول العربية التدخل في الشأن السيادي العراقي
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- جدد النائب عن ائتلاف دولة القانون علي السراي، اليوم السبت، رفضه لأي تدخل خارجي في الشأن العراقي، معتبراً أن سيادة البلاد تمثل خطاً أحمر لا يمكن المساس به تحت أي ذريعة.وقال السراي في تصريح صحفي ،إن “العراق يرفض بشكل قاطع أن تكون قضاياه السيادية، وفي مقدمتها ملف الحدود والخرائط، موضع نقاش أو تدخل من أي جهة خارجية، مؤكداً أن هذه الملفات تمس جوهر الدولة وحقوقها الوطنية”.وأضاف أن “إيداع الخرائط لدى جهات دولية يمثل تفريطاً واضحاً بالحقوق السيادية، واصفاً الخطوة بأنها مساس مباشر بأرض ومياه العراق”، داعياً الجهات المعنية إلى “التمسك بالأطر الدستورية والقانونية في التعامل مع القضايا السيادية”.وشدد السراي على “ضرورة أن تتخذ الحكومة موقفاً حازماً لحماية سيادة البلاد ومنع أي إجراءات قد تفسر على أنها تنازل عن حقوق وطنية ثابتة”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *