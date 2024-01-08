ائتلاف المالكي:معظم فصائل الحشد لها تمثيل سياسي ومشاركة في الحكومة

ائتلاف المالكي:معظم فصائل الحشد لها تمثيل سياسي ومشاركة في الحكومة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد سعد المطلبي، القيادي في ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، امس الأحد، أن أغلب فصائل الحشد منخرطة بالعمل السياسي مع احتفاظها بأذرعها العسكرية والاقتصادية،.وقال المطلبي في حوار متلفز، إن “انتخاب المحافظين بشكل مباشر يمنع الابتزاز السياسي”، وبينما أشار إلى أن “أغلب الفصائل منخرطة بالعمل السياسي مع بقاء اذرعها العسكرية والاقتصادية”، وأكد أن “الفصائل الحشدوية تمثل الآن القرار السياسي والعسكري والامني العراقي”.وعن الاستهدافات الأميركية الأخيرة، ذكر: “ناسف لسقوط الدماء الحشدوية لأي سبب كان، ولا يمكن القبول بوقوع ضحايا لغرض أن يستفيد طرف سياسي”.وأشار إلى أن “قانون الانتخابات المحلية مصمم لتثبيت التوافق السياسي.

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