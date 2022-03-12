ائتلاف المالكي:نؤيد ترشيح جعفر الصدر لرئاسة الحكومة المقبلة

ائتلاف المالكي:نؤيد ترشيح جعفر الصدر لرئاسة الحكومة المقبلة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو ائتلاف دولة القانون وائل الركابي، السبت، أن المرشح الأوفر حظاً لتولي منصب رئيس الوزراء سيكون جعفر محمد باقر الصدر.وقال الركابي في حديث صحفي:، إن “الإطار والتيار اتفقا اتفاقاً شبه أولي على ترشيح السيد جعفر الصدر لرئاسة الوزراء”.وتابع، أنه “سيتم التصويت حسب آلية معينة على الأسماء المطروحة لرئاسة الوزراء إلا أن جعفر الصدر هو الأوفر حظاً”، مشيراً إلى “استمرار الاجتماعات والمباحثات السياسية”.

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