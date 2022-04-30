ائتلاف المالكي:”نجحنا” في إفشال مؤامرة إقصاء الإطار من تشكيل الحكومة المقبلة!

ائتلاف المالكي:”نجحنا” في إفشال مؤامرة إقصاء الإطار من تشكيل الحكومة المقبلة!
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بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون عارف الحمامي، السبت، نجاح الاطار التنسيقي في انهاء مؤامرة دولية ضده من اجل إقصاءه من تشكيل الحكومة، مرجحا قرب اعلان اتفاق شامل بين التيار الصدري والإطار.وقال الحمامي في تصريح  صحفي، ان “الاطار التنسيقي وخلال الفترة الماضية نجح في انهاء مؤامرة دولية ضده من اجل اقصاءه من العملية السياسية”.واضاف ان “تلك الضغوط الدولية والاقليمية بدأت بالتراجع بشكل تدريجي وسيتم الاعلان عن اتفاق شامل بعد انتهاء الضغوط ضد بعض القوى”.واضاف ان “الكل بات يدرك عدم جدوى المطالبة بحكومة اغلبية سياسية بل سيتم التوافق بين الجميع للمضي بحكومة وطنية قادرة على تجاوز الازمة”.

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