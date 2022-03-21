ائتلاف المالكي:نرفض أن يكون ( ريبر البارزاني) رئيسا للجمهورية

ائتلاف المالكي:نرفض أن يكون ( ريبر البارزاني) رئيسا للجمهورية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعتبر ائتلاف دولة القانون ، الاثنين، أن مرشح التحالف الثلاثي لمنصب رئاسة الجمهورية ريبر احمد غير مطابق لشروط رئاسة الجمهورية، مؤكدا رفضه الشديد لكل المرشحين غير المطابقين لمواصفات منصب الرئاسة.وقال النائب عن الائتلاف، جاسم الموسوي، في تصريح صحفي ، إن ” الجانب الكردي المعني بمنصب رئاسة الجمهورية عليه اختيار شخصية ذات مقبولية بين الأحزاب الكردية وخاصة الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني، بالإضافة إلى أن يكون ضمن المواصفات والضوابط التي تطلق على رئيس الجمهورية”.وأضاف، أننا” سنرفض رفضا قاطعا كل مرشح غير مطابق للشروط والمواصفات لرئاسة الجمهورية وضمن الأطر الدستورية”، مبينا أن “ريبر احمد المرشح عن التحالف الثلاثي تثار حوله الشكوك ومخالفة شروط وضوابط منصب رئاسة الجمهورية”.وأوضح أن ” ملف رئاسة الجمهورية هو من شان الجانب الكردي وفق العرف السياسي المتبع منذ عام 2003 إلى الوقت الحالي وعليه يجب اختيار شخصية تتوافق مع سير العملية السياسية بصورة متوازنة”.وبين أن “منصب رئاسة الجمهورية يعتبر الشخص الأول في العراق والشخص المؤتمن على الدستور والرمز الذي يحمي الشعب العراقي ولابد من اختيار شخص يسعى لخدمة البلاد وتطبيق القوانين بصورة وطنية”.

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