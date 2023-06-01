ائتلاف المالكي:وساطات حكومية لإنهاء الخلافات بين أحزاب الإقليم

ائتلاف المالكي:وساطات حكومية لإنهاء الخلافات بين أحزاب الإقليم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون جاسم الموسوي، الخميس، عن وساطات حكومية جديدة لانهاء الخلافات داخل كردستان، فيما اكد ان قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية برلمان كردستان امر طبيعي ويحدث في جميع البلدان ذات النظام الديمقراطي. وقال الموسوي في حديث صحفي، إن “هنالك تحركا من الحكومة الحالية نحو انهاء الخلافات من اجل عدم انزلاق الوضاع والوصول الى حالة الفوضى في كردستان”، مشيرا الى ان “جميع الشركاء سيعملون على تقريب وجهات النظر من باب الاهتمام بتحقيق الاستقرار السياسي لجميع المكونات المشتركة في العملية السياسية”. وتابع، انه “بعد قرار المحكمة الاتحادية الأخير بشأن برلمان كردستان تحركت العديد من الكتل السياسية للدخول في وساطات بين الحزبين الكرديين”، لافتا الى ان “القرار سيفضي بإيقاف عمل برلمان كردستان من اجل اجراء انتخابات جديدة”. واتم الموسوي حديثه، ان “قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية برلمان كردستان امر طبيعي ويحدث في جميع البلدان ذات النظام الديمقراطي”. 

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