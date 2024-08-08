ائتلاف المالكي:يجب ردع حكومة البارزاني جراء تهريبها للنفط

ائتلاف المالكي:يجب ردع حكومة البارزاني جراء تهريبها للنفط
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- قال القيادي في ائتلاف المالكي عائد الهلالي،الخميس، أن تمرد البارزاني الى الانقسام الحاصل بين الكتل السياسية الكبيرة وعدم دعمها لحكومة المركز. وقال الهلالي في تصريح صحفي، ان “عمليات تهريب النفط من كركوك الى الإقليم التي يقوم بها الحزب الديمقراطي يجب ان يكون لها رادع”، مشيراً الى ان “الانقسام الحاصل بين الكتل السياسية الكبيرة مكن البارزاني من السيطرة على اغلب مفاصل كركوك الإدارية”. وتابع ان، “قرار محكمة باريس بعد الدعوى التي رفعها العراق وفرض الغرامات على الجانب التركي والكردي لن يجدي نفعاً في ظل كميات النفط المهرب من كركوك الى الإقليم”، داعياً “الحكومة العراقية الى اتخاذ التدابير اللازمة لإيقاف عمليات التهرب والإسراع بتشكيل حكومة كركوك من اجل الحفاظ على ثروات المحافظة”. يذكر ان حكومة الإقليم مستمرة بعمليات تهريب النفط من كركوك الى الإقليم، فضلاً عن عرقلة تشكيل حكومة كركوك.

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