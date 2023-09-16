ائتلاف المالكي: السماح لحزب بارزاني العمل في كركوك سياسيا فقط

ائتلاف المالكي: السماح لحزب بارزاني العمل في كركوك سياسيا فقط
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي، السبت، ان عودة الحزب الديمقراطي الكردستاني الى محافظة كركوك أصبحت مستحيلة.وقال المطلبي في تصريح صحفي، إن “جميع القوى السياسية بما فيهم الكرد عدا الحزب الديمقراطي لن ولم تسمح بتدويل قضية كركوك”، لافتا الى ان “حل المشاكل يجب تتم عبر القنوات السياسية الداخلية وبمقدمتها مجلس النواب”.وأضاف، ان “حلم الحزب الديمقراطي الكردستاني بعودة الوضع في كركوك ما قبل 2017 اصبح مستحيلا، وعليه ان يمارس دوره سياسيا كبقية الأحزاب والقوى السياسية العربية والتركمانية والكردية”.وأشار المطلبي الى ان “القوى الوطنية بكافة مكوناتها بما فيهم الكرد عدا الحزب الديمقراطي لن ولم تسمح بتدويل قضية كركوك وان حل المشاكل تتم عبر القنوات السياسية الداخلية وبمقدمتها مجلس النواب”.وشهدت محافظة كركوك في الأيام الماضية توترات وتصادمات مع القوات الأمنية بتحريض من قبل حزب مسعود بارزاني من خلال تحشيد الجماهير وبيانات مدججة. 

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