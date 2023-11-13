ائتلاف المالكي : الصدر مضطرب عقليا وهو لايمثل الشيعة ومقاطعته للانتخابات لاتأثير عليها

ائتلاف المالكي : الصدر مضطرب عقليا وهو لايمثل الشيعة ومقاطعته للانتخابات لاتأثير عليها
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 بغداد/ شبكة أخبار الراق- رد ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، اليوم الاثنين، على دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لأنصاره بمقاطعة انتخابات مجالس المحافظات من أجل تقليل شرعيتها دوليا وداخليا، وعدّها دعوة “غير مجدية”، كون التيار لا يمثل المكون الشيعي بأكمله.وقال القيادي في الائتلاف سعد المطلبي، في ديث صحفي، إن “جزءاً من المكون الشيعي سيقاطع انتخابات مجالس المحافظات، اما بقية المكون الشيعي فسوف يشارك، ومقاطعة جزء من أي مكون لا يؤثر على شرعية الانتخابات دوليا او داخليا، ولو كان كل المكون الشيعي مقاطع لكان هناك تأثير وكذلك الحال بالنسبة للمكون السني والكوردي”.واوضح المطلبي، ان “المكون الشيعي سيشارك في العملية الانتخابية كمرشحين وناخبين، فلا يوجد ما يفقد الانتخابات شرعيتها”.وأضاف ان “الدستور العراقي اكد انه لا يوجد أي سقف لنسبة المشاركين في الانتخابات لتحديد شرعيتها من عدمها، ولهذا فان أي نسبة حتى لو كانت ضئيلة جداً، فتعتبر انتخابات دستورية وشرعية، خصوصاً ان حق الانتخابات متوفر للجميع ويحق لكل شخص المشاركة في الانتخابات او مقاطعتها فهذا هو خيار شخصي تابع له وهو بإرادته”.

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