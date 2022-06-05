ائتلاف المالكي: بناء العملية السياسية على “التوافقية” وليست “الأغلبية”

ائتلاف المالكي: بناء العملية السياسية على “التوافقية” وليست “الأغلبية”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعتبر القيادي في ائتلاف دولة القانون وائل الركابي، الاحد، أجواء وأرضية العملية السياسية في العراق غير مهيأة لاستقبال مشروع حكومة الأغلبية التي يحاول التحالف الثلاثي تمريرها، فيما أكد أن الدستور يحمل مواد ملغومة تؤكد على التوازنات السياسية وتمنع حكومة الأغلبية.وقال الركابي في حديث صحفي، إن “الإطار التنسيقي ليس ضد مشروع حكومة الأغلبية باعتبار أن دولة القانون المنضوي تحت الإطار قد طرح خلال عام 2010 و2014 مشروع الأغلبية لكن على ما يبدو أن أرضية وأجواء العملية السياسية غير مهيأة لاستقباله وتمريره الان”.وأضاف، أن “الدستور العراقي يحمل في طياته العديد من المواد الملغومة والتي تمنع تشكيل حكومة الأغلبية وتؤكد على التوازنات السياسية المطلوبة “، مشيرا إلى أن “وجود حكومة الأغلبية يعني الابتعاد عن هذه التوازنات”.

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